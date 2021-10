El Bitcoin rondaba este miércoles justo por debajo de su récord máximo y el primer fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de futuros de la criptomoneda en Estados Unidos parecía en camino a abrir al alza tras avanzar en su debut el martes.

La principal criptomoneda mundial cotizaba a US$ 64,257 a las 1236 GMT, acumulando un leve aumento en la sesión y a poca distancia de los US$ 64,895.22 tocados el 14 de abril. En la víspera alcanzó los US$ 64,499.

El martes fue el primer día de operaciones del ETF Bitcoin Strategy de ProShares, una iniciativa que los actores del mercado creen que aumentará la inversión en el activo digital.

El ETF cerró el martes con un avance del 2.59% a US$ 41.94, con un valor en acciones por unos US$ 1,000 millones que cambiaron de manos en la plataforma NYSE Arca, de Intercontinental Exchange Inc. Antes de la apertura de los mercados, cotizaba con una mejora cercana al 0.2%.

Las operaciones parecían estar dominadas por inversionistas más pequeños y firmas de comercializaciones de alta frecuencia, dijeron analistas, destacando que la ausencia de grandes bloques de cotizaciones indicaba que es probable que las instituciones se estén quedando en los márgenes.

El ether, la segunda mayor criptomoneda mundial, ganaba un 1,5% a US$3,926, cerca de su máximo en seis semanas, pero algo lejos aún de su récord histórico de US$4.380 tocado el 12 de mayo.