El nuevo fondo de monedas digitales de Brevan Howard Asset Management escapó con una pérdida de un solo dígito gracias a que mantuvo efectivo durante parte del colapso de las criptomonedas de este año.

El BH Digital Multi-Strategy Fund ha caído alrededor de un 5% este año, según personas con conocimiento del asunto. El fondo aún no ha utilizado los US$ 1,000 millones que recaudó a principios de este año, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.

No está claro si la mantención de efectivo fue una apuesta en el mercado o el dinero simplemente no se había utilizado antes de que los mercados de criptomonedas se desplomaron.

En comparación, los fondos de cobertura de criptomonedas que analiza Bloomberg se desplomaron un 43% en promedio cuando la caída de aproximadamente un 60% del bitcóin y el reciente colapso de la bolsa de criptomonedas FTX conmocionaron al naciente sector.

El fondo digital de Brevan Howard reparte activos entre administradores de cartera internos y externos que apuestan por la dirección de los precios de las criptomonedas, así como por el valor relativo y las oportunidades de capital de riesgo.

La empresa es uno de los principales fondos de cobertura que apuestan agresivamente por los activos digitales, exponiéndose a la volatilidad de los precios, así como a las consecuencias de la quiebra de FTX el mes pasado.

El fiasco ha provocado pérdidas a algunos de los nombres más importantes de las finanzas, como Tiger Global Management, Third Point y el fundador de Brevan Howard, Alan Howard, que participó como inversionista ángel en FTX.

La unidad BH Digital empleaba a más de 50 personas a principios de año. Tras las recientes turbulencias, la empresa trasladó a parte del personal a otras áreas de su negocio, según las personas consultadas.

Un portavoz de la firma de inversiones con sede en Jersey, Islas del Canal, declinó hacer comentarios.

Tras varios años mediocres, Brevan Howard ha experimentado un repunte en su negocio bajo la dirección de su director ejecutivo, Aron Landy. Los activos han aumentado a US$ 30,000 millones, o aproximadamente cinco veces los mínimos vistos a fines del 2018, y la empresa creció a más de 700 empleados.

Su fondo de cobertura macro insignia subió un 18% este año hasta noviembre, mientras que su fondo multiestrategia Alpha Strategies se dirige a un retorno récord del 26.5%, según las actualizaciones de inversionistas a las que tuvo acceso Bloomberg.