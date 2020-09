La correduría Credicorp Capital bajó el miércoles su recomendación para los títulos de Cementos Pacasmayo SAA a “underperform” desde “mantener” (hold), según una nota del analista Juan Brosset.

Credicorp fijó para Cementos Pacasmayo, uno de los mayores productores de cementos en el Perú, un precio objetivo (PT) de S/ 5.95, un 11% más que la previsión anterior.

El precio objetivo promedio de Cementos Pacasmayo es de S/ 6.66. Los PT van desde S/ 5.25 hasta S/ 8.82.

En cuanto a las métricas de rendimiento, los inversores que siguieron la recomendación de Brosset obtuvieron un rendimiento de 6.3% el año pasado, en comparación con un rendimiento negativo de 3.2% para las acciones.

Además, el analista de Credicorp Capital bajó su recomendación para las acciones que cotizan en Estados Unidos (ADR) de Cementos Pacasmayo SAA a “underperform” desde “mantener”.

El PT se estableció en US$ 8.56, que implica un aumento de 12% con respecto al último precio. El PT promedio de los papeles ADR de Cementos Pacasmayo es de US$ 9.29. Los objetivos oscilan entre US$ 7.60 y US$ 12.12