Crecientes importaciones chinas impulsan metales industriales

Los precios del cobre y de otros metales industriales subían hoy, ayudados por un dólar más débil y expectativas de demanda alimentadas por mayores importaciones de China, el principal consumidor de metales del mundo.

El alza de los mercados globales de acciones también alentaba el apetito de activos más riesgosos, entre ellos los metales, dijo el analista de Societe Generale Robin Bhar. "Tanto los factores macro como los micro están bien", agregó.

El cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía 0.68% a US$ 7,143 la tonelada a las 1312 GMT, cerca de un máximo de cuatro años de US$ 7,312.50 alcanzado en enero.

Las importaciones de cobre de China subieron un 13% desde diciembre a 314,525 toneladas en enero, mientras que las importaciones de níquel refinado se duplicaron a 26,691 toneladas y las de zinc refinado treparon 287% a 67,111 toneladas.

Las importaciones de metal desechado, mientras tanto, cayeron a su menor nivel en casi dos años en enero después de la introducción de unas restricciones. Las importaciones de cobre desechado cayeron un 28% en la comparación interanual.

Datos económicos sólidos reforzaron las expectativas de una fuerte demanda de metales. Los precios de las nuevas viviendas treparon en enero y un sondeo mostró que se espera que el sector manufacturero de China registre otro mes de crecimiento relativamente robusto en febrero.

El dólar está cerca de mínimos en tres años contra una cesta de monedas, lo cual apoya a los metales denominados en el billete verde al volverlos más baratos para los usuarios de otras monedas.

El aluminio subía 0.77% a US$ 2,157 la tonelada, cerca de un máximo de seis años de US$ 2,290.50 registrado en enero.

Entre otros metales básicos, el zinc en la LME subía 0.94% a US$ 3,536.5 la tonelada, el níquel avanzaba 0.73% a US$ 13,870, el plomo ganaba 2.27% a US$ 2,589 y el estaño operaba plano a US$ 21,582.5.