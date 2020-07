Solo tres días después de que el Nasdaq 100 registrara el mayor repunte desde abril, esas ganancias son historia y las advertencias son cada vez más fuertes de que las acciones tecnológicas están en una burbuja.

Ned Davis , veterano de Wall Street también manifestó su preocupación, citando la velocidad del avance del índice, antes de hoy, y el creciente volumen de acciones. El Nasdaq 100 bajó 2.8% el jueves, eliminando su ganancia de la semana.

De particular preocupación para los alcistas fueron las caídas en Microsoft Corp. y Tesla Inc., justo después de reportar ganancias que excedieron las previsiones de los analistas. Las compañías más grandes de Internet y software, agrupadas como FANG, ahora han caído en seis de las últimas nueve sesiones, perdiendo 4.6% en ese lapso, en su peor baja desde marzo.

“El Nasdaq 100 parece burbuja”, escribió Davis en una nota a los clientes de Ned Davis Research. “Si esto no es una señal de alza especulativa, no sé qué es”.

Él trazó la velocidad del repunte frente al S&P 500 y descubrió que la relación de precios ha excedido el pico visto durante la era de las puntocom en el 2000. Del mismo modo, el comercio entre todas las acciones que figuran en el Nasdaq han alcanzado un máximo récord en relación con las de la Bolsa de Nueva York, mientras los inversionistas adquirían acciones especulativas.

El ritmo de estas advertencias se ha acelerado en los últimos meses a medida que el S&P 500 se ha acercado a eliminar sus pérdidas del mercado bajista, recuperándose incluso en medio de una recesión y una pandemia. Ese alza no se compara con el del Nasdaq 100, que, impulsado por las compañías de Internet y software que se benefician del distanciamiento social, ha subido más de 50% desde su mínimo de marzo, llevando su relación precio-ganancia al nivel más alto en dos décadas.

Tan peligroso como parece, observadores del mercado, como el estratega de Canaccord Genuity LLC Tony Dwyer, son rápidos para señalar algunas diferencias clave entre ahora y el 2000. En aquel entonces, la Reserva Federal estaba ajustando la política monetaria, y sus tasas de interés de referencia subían a 6.5%.

Ahora, el banco central ha reducido las tasas a casi cero y dice que sigue dispuesto a combatir los efectos del virus en la economía estadounidense.

También apoya el repunte actual una participación más amplia del mercado, según Dwyer. Si bien es cierto que las acciones tecnológicas de megacapitalización han dominado las ganancias de capital, otras compañías no han quedado completamente excluidas.

La línea de avance-descenso acumulativa de las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York, que representa el número de ganancias diarias menos el número de pérdidas diarias, se encuentra cerca de un máximo histórico. Por el contrario, en el 2000, la amplitud del mercado se había debilitado durante dos años.

“Si bien muchos temen que el entorno actual sea como la burbuja ‘punto com’ del 2000, el contexto macro sugiere lo contrario”, dijo Dwyer. “El contexto macro es muy diferente al de 1999, lo que sugiere que cualquier retroceso debería ser temporal”.

Aun así, el dominio del mercado de las acciones de tecnología ha despertado algunas dudas. Si Facebook Inc., Amazon.com Inc. y la matriz de Google, Alphabet Inc., fueran categorizadas como tecnología en el S&P 500, en lugar de comunicaciones o consumo discrecional donde pertenecen actualmente, la representación en el índice de la industria de la tecnología habría aumentado en aproximadamente 10 puntos porcentuales a 37.5%, según DataTrek Research. Eso excedería la ponderación máxima que ha tenido la industria de 32.5% durante la burbuja de internet.

Ese alto porcentaje no solo sería el más grande para la tecnología en sí misma, sino que también excedería a todos los demás sectores desde al menos 1980. DataTrek descubrió que la ponderación máxima más cercana la tuvieron las acciones energéticas, con 29%, en diciembre de 1980.

“Si las compañías petroleras alguna vez comprendieron 29% del S&P, ¿por qué un día la tecnología innovadora no puede comprender 50% del índice?”, escribió Nicholas Colas, cofundador de DataTrek “Sí, en ese punto creo que todos estaríamos de acuerdo en que la tecnología estaría en una burbuja, al igual que la energía en 1980. Pero todavía no estamos allí”.