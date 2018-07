Crece el temor de un salto del petróleo a más de US$ 150 Las compañías tuvieron que centrarse en aumentar los retornos y las retribuciones a los accionistas en detrimento de los gastos en bienes de capital destinados a encontrar nuevos suministros, escribieron analistas de Sanford C. Bernstein & Co.

petróleo Las grandes petroleras del mundo sobrellevaron la caída de los precios del 2014 reduciendo los costos, vendiendo activos y tomando deuda para poder contentar a los inversores con abultados dividendos.