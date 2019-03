Crece pronóstico de precio de mineral de hierro por Vale

Australia, el mayor exportador de mineral de hierro, elevó de forma sustancial su pronóstico del precio del componente del acero debido a la amenaza de un déficit global tras el fatal desastre de la represa de Vale SA.

Se estima ahora que el mineral de hierro FOB se negociará en torno de los US$ 65 la tonelada este año, dijo el jueves en una entrevista Joe Moloney, economista sénior del Departamento de Industria, Innovación y Ciencia, lo que puede compararse con el pronóstico promedio de US$ 52.60 de su informe trimestral de diciembre.

El mineral FOB se negocia por lo general a entre US$ 7 y US$ 10 por tonelada por debajo del precio de referencia.

El mineral con 62% de contenido de hierro ha aumentado 16% este año tras el mortífero derrumbe de la represa en Brasil a fines de enero, que ha derivado en que se ordenara a Vale suspender más de 80 millones de toneladas de producción anual.

Los precios, que fueron el miércoles de US$ 83.85, alcanzarán un pico de US$ 100 a mediados de año debido a problemas de oferta que podrían prolongarse, según Citigroup Inc.

“La incertidumbre respecto de la oferta a largo plazo es mucho mayor, de modo que sin duda va a impulsar los precios”, dijo Moloney el jueves en un aparte de un cónclave en Perth. Estima que en el 2019 habrá 50 millones de toneladas menos de oferta, si bien esa cifra aún no computa las noticias de esta semana en Brasil.

Vale dijo el miércoles que había suspendido las operaciones de la mina Alegria, que tiene un impacto máximo en la producción de alrededor de 10 millones de toneladas por año.

Poco antes, una corte brasileña proporcionó un posible alivio al decidir permitir que la compañía reanudara las operaciones en un dique de relaves cerrado en febrero, si bien la mina Brucutu permanecerá inactiva hasta obtener una autorización apropiada.

“Pensamos que habrá más presión social y política para que, aparte de Vale, se desmantelen muchas represas más”, dijo Moloney, quien agregó que un cambio a procesamiento en seco significaría una menor producción.

Alrededor del 40% de la producción de mineral de hierro de Brasil utiliza diques de relaves similares al del desastre, según cálculos del departamento, dijo.

El departamento también ha elevado los pronósticos hasta el 2024 y las cifras específicas se darán a conocer en su próximo informe trimestral, agregó. “La perspectiva de precios es una sustancial revisión al alza”, dijo antes en el cónclave.