Precios del oro caen ante avance del dólar por preocupaciones sobre el coronavirus

Los precios del oro caían este jueves ante un dólar más firme, pero las pérdidas eran limitadas mientras el mercado esperaba datos del mercado laboral estadounidense más tarde en el día, que debería mostrar cuánto daño está haciendo el coronavirus (COVID-19) a la mayor economía del mundo.

A las 0943 GMT, el oro al contado caía un 0.2% a US$ 1,588.09 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.7% a US$ 1,603.00 la onza.

"Tanto los pesimistas como los optimistas pueden armar una historia sobre el lingote", dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank. "Inflación débil, floja demanda física (...) y la fortaleza del dólar para los bajistas; impacto económico, rendimientos reales negativos y medidas de alivio monetario de los bancos centrales para los alcistas".

“El salto en el precio del petróleo está sumando algo de interés por activos de riesgo también para las acciones, lo que probablemente reduce un tanto la demanda por el oro”, agregó.

Las acciones europeas subían en una sesión volátil, mientras que los futuros del petróleo estadounidense WTI saltaban un 10% luego de que el presidente Donald Trump dijo que esperaba que Arabia Saudita y Rusia llegaran pronto a un acuerdo para detener su guerra de precios.

El dólar retenía los avances logrados en las operaciones de madrugada. Los participantes del mercado esperaban el reporte semanal de pedidos de ayuda por desempleo de Estados Unidos, para evaluar la salud de la economía de ese país.

Entre otros metales preciosos, el paladio sumaba un 3.1% a US$ 2,285.58 la onza, mientras que el platino ganaba un 0.9% a US$ 723.91 por onza. La plata subía un 1.1% a US$ 14.15 la onza.