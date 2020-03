Los precios del oro caían casi un 3% el martes, extendiendo las pérdidas de la víspera, ya que los inversores seguían vendiendo activos para mantener su dinero en efectivo por el aumento de la preocupación sobre las consecuencias económicas del brote del coronavirus.

El oro al contado perdía casi un 3%, a US$ 1,468.60 la onza (0947 GMT), tras haber caído un 5.1% el lunes, a su mínimo desde noviembre de 2019. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1%, a US$ 1,488.

“Se trata de la continuación de una tendencia en la que las posiciones del oro están siendo liquidadas ante el colapso de los mercados de valores. Hay una tendencia hacia el mantenimiento de efectivo en el mercado y eso se refleja en el oro”, dijo Jeffrey Halley, analista de OANDA.

“Ante el derrumbe de los mercados de activos, está claro que los tenedores de oro, plata y paladio a largo plazo están liquidando posiciones rentables para cubrir sus pérdidas en otras partes”, agregó.

El platino y el paladio, dos metales usados en la fabricación de catalizadores de autos, llegaron a trepar más del 5% en las primeras operaciones, antes de recortar ganancias. Ambos fueron los más afectados en la liquidación del lunes, ya que también son considerados metales industriales.

Así el precio del paladio cedía un 0.5%, a US$ 1,609.09 la onza, tras haber llegado a desplomarse un 18% en la sesión previa. El platino entregaba un 0.3%, a US$ 661, después de sufrir el mayor declive porcentual diario de su historia el lunes. Mientras que, la plata perdía un 1.2%, a US$ 12.75, tras tocar su mínimo desde 2009 en la víspera.