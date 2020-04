Los precios del oro bajaban el viernes ante el fortalecimiento del dólar, pero se encontraban estancados en un estrecho rango antes de la publicación del reporte de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que podría aportar más claridad sobre el perjuicio provocado por el coronavirus a la economía.

A las 0923 GMT, el oro al contado cedía un 0.1%, a US$ 1,610.46 la onza, acumulando un declive cercano al 0.5% en lo que va de semana, tras el salto del 8% que dio en la semana previa.

Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.6%, a US$ 1,627.90 la onza.

“El dólar está moderadamente más fuerte y eso está afectando a los precios del oro”, dijo Xiao Fu, analista del Bank of China International.

“El oro sigue en una situación de tira y afloja entre el virus y los mercados bursátiles (...) No está claro que vaya a haber una tendencia alcista y más bien se espera que se mantenga dentro de sus rangos en el corto plazo”, agregó.

Las ganancias obtenidas por el dólar como activo seguro limitaban el avance del oro. El índice dólar se encaminaba a un alza semanal del 2% en medio de un aumento del miedo a una recesión mundial.

La atención estaba puesta ahora en el reporte de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Economistas sondeados por Reuters prevén 100,000 pérdidas de empleo el mes pasado, un fuerte desplome frente al avance de 273,000 de febrero.

En otros metales preciosos, el paladio cedía un 0.9%, a US$ 2,193.71 la onza; el platino caía un 1.8%, a US$ 713.72; y la plata perdía un 1.2%, a US$ 14.36.