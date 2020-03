Wall Street operaba este viernes con volatilidad en la apertura y el Dow Jones, su principal indicador, oscilaba entre ganancias y pérdidas debido a la incertidumbre por el impacto económico del coronavirus, pese a la toma de medidas por parte de bancos centrales y Gobiernos para combatir su propagación.

En apenas media hora tras el inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones osciló a los dos lados de la línea plana con avances y pérdidas cercanos al 1 %. Exactamente a las 10.00 hora local (15.00 GMT), se situaba cerca de la línea plana con una leve subida del 0.06% o 12.39 puntos, situándose en 20,099.58 enteros.

El selectivo S&P 500 retrocedía un 0.41% o 9.80 puntos, hasta 2,399.59 enteros; mientras el índice compuesto del mercado Nasdaq, que reúne a las tecnológicas más importantes, progresaba un 0.89% o 63.74 puntos, hasta 7,214 enteros.

Por sectores, las pérdidas estaban encabezadas por las empresas de materiales básicos (-2.18%) y bienes esenciales (-2%) y las ganancias por las de bienes no esenciales (1.87%) y tecnológicas (-1%)

Wall Street operaba hoy con volatilidad, la tónica de esta semana que comenzó con un “lunes negro”, con caídas no vistas desde 1987, y estuvo marcada por las ventas de pánico de los inversores en busca de liquidez.

El índice Vix, conocido como el indicador del miedo en el mercado, subía en este momento cerca del 9%.

Este jueves por la noche, el Gobernador de California, Gavin Newsom, decretó una cuarentena para los casi 40 millones de residentes de ese estado y ordenó el cierre de negocios no esenciales con el objetivo de combatir la propagación del coronavirus, del que ya se han detectado más de 10,000 casos en el país.

Los mercados están pendientes del avance legislativo del plan de estímulo fiscal multimillonario propuesto por el Gobierno de Donald Trump, que incluiría aplazamientos del pago de impuestos, asistencia a sectores especialmente afectados como las aerolíneas u hoteles y entrega de efectivo a los ciudadanos.

Entre los treinta valores del Dow Jones, se deslizaban especialmente Goldman Sachs (-4.70%), Exxon Mobil (-3.51%) e IBM (-3.33%). Al otro lado de la lista, los mayores avances eran para UnitedHealth (3.71%) y McDonald’s (3%)

En otros mercados, el petróleo de Texas caía a US$ 23.57 el barril; el oro subía a US$ 1,492 la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba a 0.998% y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1.0704.