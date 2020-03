Precios del oro retroceden desde máximos de 7 años por tomas de ganancias

Los precios del oro tocaron un máximo de más de siete años el lunes ante el desplome en las bolsas por el brote de COVID-19 y sus temidos impactos económicos, aunque gran parte del avance del lingote se deshizo por toma de ganancias.

En una sesión volátil, el oro al contado llegó a los US$ 1,702.56 la onza, máximo desde diciembre de 2012, antes de retroceder (0926 GMT) a US$ 1,665.68, pérdida de 0.5%. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.4% a US$ 1,666 por onza.

“Los operadores habían puesto US$ 1,700 como (precio) objetivo, por lo que hubo una gran toma de ganancias una vez que se alcanzó”, dijo Avtar Sandu, gerente senior de productos básicos en Phillip Futures.

Por su parte, Jeffrey Halley, analista senior de mercado de OANDA, señaló que el alza del lingote se vio limitado por una caída en los precios del crudo, lo que provocó conmociones deflacionarias en el mercado.

Al perder más de una cuarta parte de su valor, los precios del barril caminaban a su mayor caída diaria desde la primera Guerra del Golfo después de que Arabia Saudita redujera sus precios oficiales. El oro a menudo se usa como cobertura contra la inflación impulsada por el petróleo.

Las bolsas sufrían caídas a nivel mundial, con desplomes de 5% en los futuros de Wall Street. El yen saltó a un máximo de más de 3 años frente al dólar y el rendimiento de la deuda del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a un mínimo histórico.

Halley dijo que los datos comerciales chinos peores a lo esperado y la decisión de Italia de poner en cuarentena a una cuarta parte de su población debido al coronavirus había ayudado a asustar a los mercados y a impulsar la búsqueda de activos de refugio.

En otros metales preciosos, la plata cedía un 2.6% a US$ 16.85 por onza. El paladio caía un 7% a US$ 2,388 por onza y el platino bajaba un 3,6% a US$ 868.80 por onza.