El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con un nuevo descenso del 1% y se situó en US$ 49.61 el barril, con lo que rebasa la barrera psicológica de los US$ 50, algo que no sucedía desde hace más de un año, lo que los expertos achacan a los temores por el coronavirus chino.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en marzo restaron US$ 0.50 respecto a la sesión previa del lunes.

Los precios del petróleo bajaron de nuevo este martes porque los temores a que la demanda de energía se vea afectada a largo plazo por el brote de coronavirus, una situación compensada un día más por las perspectivas de recortes mayores en la producción de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados.

El petróleo ha ido fuertemente a la baja durante las últimas dos semanas debido a las preocupaciones sobre el impacto económico global del coronavirus de China.

En las primeras operaciones de este martes, el crudo texano rebotó al alza ante la perspectiva de nuevos recortes de producción de la OPEP y aliados, que incluye a Rusia.

No obstante, los aumentos de precios también fueron limitados por los comentarios del ministro de Energía ruso, Alexander Novak, de que no estaba seguro de que fuera el momento de reducir las restricciones de producción de petróleo.

Goldman Sachs advirtió por su lado que el impacto del nuevo virus chino en la demanda de petróleo probablemente mantendrá elevada la volatilidad de los precios.

En este contexto, los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en marzo bajaron 3 centavos hasta US$ 1.44 el galón, y los de gas natural, con vencimiento el mismo mes, sumaron cerca de 6 centavos, hasta US$ 1.87 por cada mil pies cúbicos.