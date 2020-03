Los precios del oro subían el lunes, ya que los inversores buscaban activos de refugio ante el temor al colapso económico que está generando la pandemia de coronavirus, luego de que gobiernos de varias partes del mundo extendieron las órdenes de cuarentena para detener la propagación.

El oro al contado sumaba un 0.3%, a US$ 1,621.60 la onza, a las 0941 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.3%, a US$ 1,629.30 la onza.

“La volatilidad por el Covid-19 ha vuelto a los mercados. El oro dio buenas ganancias como activo de refugio después de que los mercados bursátiles cayeron en Europa”, dijo Peter Fertig, analista de la firma Quantitative Commodity Research.

“En el corto plazo, el oro debería estar apoyado en compras de refugio, pero si los mercados accionariales sufren una baja más profunda, podría resurgir una liquidación del oro”, destacó.

El apetito de los inversores por activos de riesgo permanecía débil, mientras se acrecentaba el temor a que las cuarentenas decretadas por el coronavirus puedan extenderse por meses, lo que hizo caer a las acciones europeas por segunda jornada consecutiva y llevó a los precios del petróleo a su menor nivel en 17 años.

La pandemia ya ha generado una recesión mundial y las naciones deben responder con gastos fiscales “masivos” para evitar una cascada de bancarrotas y defaults en mercados emergentes, dijo el viernes el Fondo Monetario Internacional.

Entre otros metales preciosos, el paladio bajaba un 1.8%, a US$ 2,229.23 la onza; el platino caía un 2.3%, a US$ 724.29; y la plata perdía un 2.8%, a US$ 14.07.