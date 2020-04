El precio del oro subía levemente el miércoles, ya que la creciente cifra de muertes por el coronavirus afectaba al apetito por el riesgo, mientras los inversores esperan la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal en busca de pistas sobre más medidas de estímulo.

A las 1030 GMT, el oro al contado mejoraba un 0.1%, a US$ 1,650.40 la onza, tras tocar su máximo desde el 10 de marzo en la víspera, a US$ 1,671.40. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.1%, a US$ 1,685.90.

“El oro está relativamente estable, el mercado está muy ansioso esperando la reunión de la OPEP+, que podría resultar de cualquier manera. Por otra parte, no podemos decir que la pandemia en Europa y Estados Unidos se haya calmado o terminado, aún hay incertidumbre”, dijo Xiao Fu, analista del Bank of China International.

“La gente está esperando también a las minutas del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed) para ver si hay señales sobre una próxima ronda de estímulos. Estamos en tiempos extremadamente volátiles y podría haber algunas sorpresas en política monetaria”, agregó.

No obstante, la apreciación de otro activo seguro como el dólar limitaba los avances del lingote. Asimismo, los mercados están a la espera de la publicación de las minutas de la última reunión de política de la Fed, por si incluyen más pistas sobre el panorama de las tasas de interés.

En el radar está también la cita del jueves entre miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, un grupo conocido como OPEP+, y que podría aprobar nuevos recortes de producción para impulsar los precios del crudo, que se han desplomado en medio de la pandemia.

En otros metales preciosos, el paladio mejoraba un 0.7%, a US$ 2,191.31 la onza; el platino ganaba un 0.6%, a US$ 738.15; y la plata subía un 0.5%, a US$ 15.08, tras tocar el martes un máximo de más de tres semanas.