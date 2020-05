Los precios del oro operaban con pocos cambios el miércoles, ya que los mercados aguardan un discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, para tener más señales sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos en vista de los sombríos datos económicos que se están revelando.

A las 1106 GMT, el oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,703.60 la onza, mientras los futuros del oro en Estados Unidos sumaban también un 0.1% a US$ 1,708.10 la onza.

“En general, el mercado del oro está intentando sostenerse porque hay fuerzas muy grandes en ambas direcciones: tenemos la demanda física de joyas que es muy débil y, por otro lado, la de inversores que intentan proteger sus capitales”, dijo Eugen Weinsberg, analista de Commerzbank.

“La atención de hoy estará puesta en lo que dirá Powell ante la presión de la Casa Blanca para que la Fed adopte tasas de interés negativas, como en Europa”, afirmó. No obstante, Weinsberg añadió que la posibilidad de que eso ocurra en Estados Unidos es muy baja.

El martes, el presidente Donald Trump presionó nuevamente a la Fed para que recorte las tasas de interés a territorio negativo, tras un informe que indicó que los precios al consumidor en Estados Unidos bajaron un 0.8% en abril.

La semana pasada, los mercados financieros estuvieron incorporando a sus opciones un ambiente de tasas negativas en Estados Unidos por primera vez en la historia, ya que los inversores están cada vez más alarmados con las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus.

Powell tiene previsto ofrecer su discurso a las 1300 GMT sobre el actual panorama económico durante una videoconferencia organizada por el Peterson Institute for International Economics.

En otros metales preciosos, el paladio bajaba un 1.4% a US$ 1,834.44 la onza; el platino sumaba un 1%, a US$ 761.41; y la plata subía un 0.7% a US$ 15.52.