Oro se encamina a mayor ganancia semanal desde octubre 2011 por temor a coronavirus

El precio del oro subía el viernes, en camino a apuntarse su mayor avance semanal desde fines de octubre de 2011, por temor a que el brote del coronavirus impacte con fuerza a la economía mundial.

El oro al contado ganaba un 0.2%, a US$ 1,674.20 la onza, tras trepar más de un 2% en la víspera, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.4%, a US$ 1,675.20.

“El oro está subiendo porque los mercados esperan más recortes y la preocupación genera en la actualidad una aversión al riesgo”, dijo Ilya Spivak, estratega cambiario de DailyFx.

“Lo principal aquí es lo preocupados que están los mercados por el impacto del coronavirus”, agregó.

El metal dorado ha ganado un 5.5% en lo que va de semana, ya que los temores relacionados con el coronavirus empujaron a los inversores a buscar activos seguros, al tiempo que la Reserva Federal aprobó un recorte de emergencia de las tasas de interés en 50 puntos básicos el martes. Los tipos más bajos reducen el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, el paladio se desplomaba un 3%, a US$ 2,450.94 la onza. El 28 de febrero llegó a caer un 13%, tras tocar un máximo histórico de US$ 2,875.50 el día anterior por una fuerte escasez de suministro. La plata cedía un 0.4%, a US$ 17.34 la onza, y el platino bajaba un 0.1%, a US$ 863.86.