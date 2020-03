Oro pierde 1% ante esperanzas de estímulos en otros activos

Los precios del oro caían un 1% el martes, en un retroceso desde la escalada de la víspera por sobre los US$ 1,700, ya que las esperanzas de medidas de estímulo global, para amortiguar el impacto económico del brote de coronavirus COVID-19, impulsaban a activos más riesgosos y al dólar.

El oro al contado cedía un 1% a US$ 1,663.16 (0852 GMT) por onza tras escalar el lunes a US$ 1,702.56, máximo desde diciembre de 2012, por las preocupaciones sobre el virus. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.6% a US$ 1,664.80 la onza.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tomaría medidas “importantes” para proteger la economía contra el impacto del coronavirus.

Por su parte, el ministro de Economía de Japón aseguró que su gobierno no dudaría en tomar las medidas necesarias para compensar los efectos en la economía nacional de la propagación mundial del virus. Mientras que un funcionario del Ministerio de Finanzas japonés indicó que estaba en contacto con la administración de Trump.

“Esto es sólo el comienzo del llamado efecto dominó y esperaría que el resto de los gobiernos asiáticos sigan los pasos de bloqueo con paquetes similares”, dijo Stephen Innes, estratega de AxiCorp.

Las acciones asiáticas y el dólar se recuperaron, mientras que los rendimientos de los bonos gubernamentales subieron desde mínimos históricos. En tanto, el yen retrocedió desde el máximo de más de tres años tocado el lunes.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 0.4% a US$2,500.28 por onza luego de caer a un mínimo de casi un mes el lunes. La plata ganaba un 1% a US$ 17.13 por onza, mientras que el platino sumaba un 1.5% a US$ 875.80 por onza.