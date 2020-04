Los precios del oro saltaban más de un 1% el lunes a un máximo de más de una semana, ya que la perspectiva de una desaceleración económica global empujada por el coronavirus llevaba a los inversores a la seguridad del metal.

A las 0930 GMT, el oro al contado sumaba un 1.1% a US$ 1,634.95 por onza, nivel más alto desde el 26 de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 1.2% a US$ 1,665.40 la onza.

“El impacto de virus sobre la economía global y el monto sin precedentes de estímulo corriendo por las venas del sistema financiero debería mantener apuntalado al oro”, afirmó Craig Erlam, analista de OANDA.

“El lingote parece tener los ojos puestos en los US$ 1,700 la onza y no me sorprendería que llegara mucho más alto”, agregó.

Hay más de un millón de personas contagiadas por la enfermedad y más de 68,000 muertes Las medidas para contener el avance del virus han paralizado grandes áreas de la economía global.

Entre otros metales preciosos, el paladio caía un 1.9% a US$ 2,146.31 por onza tras sus pérdidas de inicio de sesión de más de 3%. El platino subía un 1.6% a US$ 731.91 por onza y la plata ganaba un 1% a US$ 14.54 por onza.