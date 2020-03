Los precios del oro caían el lunes, ya que los inversores seguían acumulando efectivo, al tiempo que el aumento de cierres nacionales por culpa del coronavirus amenaza con opacar las medidas de estímulo de los bancos centrales mundiales para combatir el daño económico de la pandemia.

A las 0825 GMT, el oro al contado bajaba un 0.6%, a US$ 1,488 la onza, tras haber subido hasta un 3,1% en la sesión previa gracias a la ola de estímulos. Asimismo, los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.5%, a US$ 1,491.50 la onza.

“Por el momento, el oro no está sirviendo como refugio (...) Hay un flujo saliente de capital de todas partes”, dijo Vandana Bharti, de SMC Comtrade. “(Los inversores) están deshaciendo sus posiciones. No es algo técnico o de fundamentos: todo es pánico”.

En tanto, las acciones asiáticas se desplomaron, ya que el aumento de cierres nacionales amenaza con contrarrestar los frenéticos esfuerzos de las autoridades para aliviar lo que parece probable sea una profunda recesión mundial.

Otro temor es que los bancos centrales tengan que vender oro para comprar dólares, mientras la divisa estadounidense sigue fortaleciéndose, dijo Stephen Innes, de AxiCorp.

Así, el dólar se mantenía cerca de un máximo de tres años frente a una cesta de seis destacadas monedas, en medio de una aceleración de la huída hacia el dinero en efectivo.

En otros metales preciosos, el paladio subía un 0.2%, a US$ 1,644.99 la onza; el platino cedía un 0.2%, a US$ 609.56; y la plata perdía un 0.9%, a US$ 12.47.