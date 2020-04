Los precios del oro caían un 1% el martes, luego de trepar más temprano a un máximo de un mes, ante un mayor interés por el riesgo, tras señales de avance en la contención del coronavirus en algunos países.

A las 1024 GMT, el oro al contado cedía un 0.5% a US$ 1,653.25 por onza luego de trepar más temprano a US$ 1,671.40, su nivel más alto en un mes. El metal había trepado hasta un 2.8% el lunes.

Mientras que, los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.5% a US$ 1,703.

“Volvió el interés por el riesgo dado el descenso en los nuevos contagios, eso está afectando los precios del oro. Además, rendimientos más altos son negativos para el lingote”, indicó Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

“Sin embargo, algunos inversores temen que la política monetaria lleve a inflación. Para ellos, comprar oro a estos niveles sigue siendo atractivo", agregó.

El optimismo moderado por la desaceleración en las cifras de nuevos contagios levantaba a las bolsas europeas por segundo día seguido, aun cuando las grandes empresas seguían tomando medidas para fortalecer su liquidez.

El paladio sumaba un 2.3% a US$ 2,203.36 por onza luego de trepar sobre un 3% más temprano. El platino trepaba un 1.2% a US$ 744.02 la onza y la plata avanzaba un 1.1% a US$ 15.15 por onza luego de subir previamente a un techo de tres semanas.