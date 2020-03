Petróleo estadounidense registra mayor pérdida semanal desde 1991 afectado por pandemia del COVID-19

El petróleo estadounidense WTI cayó un 10.7% el viernes y registró su mayor descenso semanal desde la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, en momentos en que la pandemia del coronavirus está reduciendo la demanda mundial.

Este viernes, los futuros del Brent cayeron US$ 1.49 o un 5.2% a US$ 26.98 por barril. En tanto, los futuros del crudo estadounidense WTI para abril perdieron US$ 2.69 o 10.7% a US$ 22.53 por barril.

Los precios del crudo de Estados Unidos registraron una pérdida semanal del 29%, la más alta desde el comienzo de la Guerra del Golfo entre Estados Unidos e Irak en 1991. El crudo Brent se desplomó un 20%. Ambos referenciales suman cuatro semanas consecutivas de pérdidas.

En esta semana hubo cuatro jornadas de grandes ventas, ya que la creciente pandemia impidió que personas condujeran sus vehículos o reservaran vuelos.

Las pérdidas también se profundizaron porque funcionarios en Washington dijeron que un enviado de Estados Unidos se dirigiría a Arabia Saudita para lidiar con la fuerte caída del precio del crudo a raíz de la guerra petrolera entre el reino y Rusia.

Importantes firmas del sector, como el gigante Vitol o IHS Markit, dijeron que la demanda de petróleo podría caer hasta en un 10%. Los precios subieron con fuerza el jueves después de varias rondas liquidadoras, pero el repunte no se prolongó.

“Con la economía cada vez más detenida, está claro que el desplome de la demanda continúa aumentando”, dijo John Kilduff, socio en Again Capital Management en Nueva York.