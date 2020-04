Los precios del oro subían el lunes y tocaron un máximo de más de un mes debido a las preocupaciones sobre el daño económico global del brote de coronavirus y las medidas de apoyo de los bancos centrales de todo el mundo.

A las 1447 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3% a US$ 1,694.50 por onza luego de trepar más temprano a US$ 1,697.75, máximo desde el 9 de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.6% a US$ 1,742.90 la onza.

“Hubo algo de toma de ganancias pero los precios deberían mantenerse firmes”, dijo Phil Streible, estratega de Blue Line Futures. “Los bancos centrales están haciendo todo lo posible para apoyar a las bolsas y a la economía, lo que eventualmente conducirá a inflación”.

“El rendimiento de los instrumentos de deuda es prácticamente cero, lo que aumenta la demanda física de oro y plata como un activo seguro”, agregó Streible.

La Reserva Federal anunció un paquete de estímulo de US$ 2.3 billones para superar el brote. En tanto, los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron un apoyo de medio billón de euros, pero dejaron abierta la duda de cómo financiar la recuperación del bloque, que avanza hacia una fuerte recesión.

El paladio subía 0.9% a US$ 2,192.28 la onza, mientras que el platino cedía un 1.2% a US$ 739.30 por onza y la plata bajaba un 0.8% a US$ 15.20 la onza.