Los metales preciosos se desplomaban el lunes, en una sesión en la que el oro caía y el platino perdía más de un cuarto de su valor, tocando un mínimo de 17 años y medio, tras un recorte de tasas de la Reserva Federal que pareció fracasar en su intento de frenar la liquidación causada por el coronavirus.

El oro cayó bajo del nivel psicológico de US$ 1,500 la onza. A las 1053 GMT, el oro al contado cedía un 2%, a US$ 1,498.42 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 1.2%, a US$ 1,498.10 la onza.

“En general, los inversores están buscando sobre todo efectivo. Están liquidando cualquier activo que tengan, incluso el oro”, dijo Hussein Sayed, estratega jefe de mercados de FXTM.

Además, agregó que “en este punto estamos casi seguros de que la recesión afectará a la economía global”, y señaló que cuanto más tipo dure el coronavirus y más países anuncien medidas de emergencia, más empeorará la confianza.

“Hasta vimos una liquidación en los bonos del Tesoro, que son considerados a veces un refugio más seguro que el oro, para tener liquidez y efectivo”, señaló.

El platino caía un 14.3%, a US$ 652.71 la onza, tras haber retrocedido a su cota más reducida desde octubre de 2002, a US$ 558.

En tanto, la plata bajaba un 11.7%, a US$ 12.96, tras operar a su nivel más bajo desde julio de 2009, y el paladio perdía un 7.2%, a US$ 1,675.43.