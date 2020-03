Oro cae por búsqueda de liquidez y opaca acuerdo de estímulo en Estados Unidos

Los precios del oro caían el miércoles tras el fuerte alza de la víspera, ya que la huída hacia la liquidez contrarrestaba el optimismo en torno al acuerdo alcanzado en Estados Unidos sobre un masivo paquete de ayuda para aliviar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.

En una sesión de operaciones volátiles, el oro al contado perdía un 1%, a US$ 1,594.18 la onza, a las 0743 GMT, tras haber subido hasta un 1.6% más temprano. El metal dorado trepó más de un 3% el martes.

Por su parte, los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.2%, a US$ 1,664.80 la onza.

“El reciente desarrollo de los precios del oro no tiene nada que ver con los fundamentos, se ha desligado de su estatus como activo seguro (...) Vivimos tiempos sin precedentes y no se puede justificar nada”, dijo Margaret Yang Yan, de CMC Markets.

“La confianza del inversor sigue muy frágil y cauta y ‘el efectivo es el rey’ sigue dominando el pensamiento de la gente, por lo que es probable que la volatilidad persista”, señaló.

Los precios del oro referencial al contado seguían operando por debajo de los futuros del metal en Estados Unidos, en una señal de que el mercado está preocupado con las restricciones a los viajes aéreos y cierres de refinerías de metales preciosos, que podrían dificultar los envíos de lingotes a Estados Unidos para cumplir requisitos contractuales.

Los inversores están ante un dilema: buscar la seguridad del oro o liquidar posiciones para cubrir pérdidas en otras materias primas y buscar refugio en moneda dura, dijo John Sharma, del National Australia Bank, agregando que la expectativas iniciales sobre la aprobación de un paquete de estímulo en Estados Unidos respaldaron al lingote.

En otros metales preciosos, el paladio trepaba un 1.9%, a US$ 1,968.80 la onza; el platino ganaba un 2.6%, a US$ 726.61; y la plata mejoraba un 0.8%, a US$ 14.38.