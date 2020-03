Oro cae mientras que búsqueda de liquidez entre los inversores sigue vigente

Los precios del oro caían el jueves, ya que las expectativas de un aumento de las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, por el brote de coronavirus, eclipsaban un masivo paquete de estímulo aprobado por Washington y mantenían viva la búsqueda de liquidez entre los inversores.

A las 0751 GMT, el oro al contado perdía un 0,7%, a US$ 1,602.06 la onza, tras ceder un 1% más temprano.

Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.8%, a US$ 1,620 la onza, retrocediendo desde al avance hasta los US$ 1,699.30 del miércoles, pero seguían por encima del contrato al contado en Londres.

El Senado estadounidense respaldó el miércoles un paquete de estímulo de US$ 2 billones que busca ayudar a los trabajadores desempleados y a las industrias perjudicadas por el coronavirus.

Las bolsas asiáticas subieron, pero las ganancias se vieron limitadas porque los inversores estaban divididos entre el alivio por el paquete y la duda de si será suficiente para capear la tormenta.

A las 1230 GMT se conocerán los datos de solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos. Las estimaciones varían entre 250,000 y 4 millones de pedidos.

“Hay pánico entre operadores e inversores, que no confían ni siquiera en el oro”, dijo Hareesh V, de Geojit Financial Services.

En otros metales preciosos, el paladio entregaba un 2,2%, a US$ 2,265.50 la onza, tras registrar su mejor ganancia diaria desde 1997 en la víspera. El platino restaba un 2.3%, a US$ 721.18, mientras que la plata retrocedía un 1%, a US$ 14.29.