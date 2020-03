Los precios del oro retrocedían un 1% el martes ante el alza del dólar y tras sólidos datos económicos chinos que aumentaron el interés por el riesgo, pero el lingote iba camino a anotar su sexta subida trimestral seguida, en medio de la incertidumbre global por el coronavirus.

A las 0930 GMT, el oro al contado caía un 1% a US$ 1,605.64 la onza. El referencial ha sumado casi un 6% en el trimestre y cerca de un 1.4% este mes. Mientras que, los futuros de oro en Estados Unidos bajaban un 1.2% a US$ 1,599.00 por onza.

Por su parte, el índice dólar subía un 0.4% tras registrar un avance de casi 1% en las operaciones de la madrugada, ya que las compañías e inversores japoneses se apresuraron en cubrir su déficit del billete verde antes del término de su año fiscal.

Asimismo, la actividad fabril en China se expandió de manera inesperada en marzo tras una fuerte contracción, lo que impulsaba en la sesión a las bolsas. Pero los mercados van camino a su peor trimestre desde 2008 por causa del nuevo coronavirus.

“En el lado técnico, los precios (del lingote) podrían saltar hacia los US$ 1,675 si se logra un cierre diario sólido por sobre los US$ 1.630. En caso contrario, una debilidad sostenida podría abrir la puerta hacia los US$ 1.,600”, escribieron analistas de FXTM en una nota.

Entre otros metales preciosos, el platino cedía un 0.3% a US$ 720.91, y podría sufrir su mayor declive porcentual trimestral desde 2008. El paladio bajaba un 0.9% a US$ 2,306.10 por onza; la plata cedía un 1% a US$ 13.97 la onza y tendría su peor trimestre desde 2013.