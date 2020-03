Los precios del cobre subían el martes, tras datos que mostraron un inesperado rebote de la actividad fabril en China, pero se encaminaban a su peor trimestre desde 2011, ya que el brote de coronavirus cerró gran parte de la economía mundial, reduciendo la necesidad de metales.

A las 1204 GMT, el cobre referencial mejoraba un 0.88%, a US$ 4,811.30 la tonelada, pero acumulaba un desplome del 22% en el periodo enero-marzo. Mientras que, otros metales industriales cedían entre un 10% y un 20% en el primer trimestre.

El cobre se ha estabilizado en la última semana, ayudado por un aumento de la calma en las bolsas mundiales, un debilitamiento del dólar y el cierre de minas por los confinamientos decretados para combatir el coronavirus.

En China, el mayor consumidor mundial de metales, el índice oficial de Gerentes de Compras (PMI) se elevó a 52 en marzo, desde el colapso que experimentó en febrero a un récord mínimo de 35.7, pero los analistas advirtieron que no está garantizada una recuperación duradera en el corto plazo.

En otros metales básicos, el aluminio bajaba un 0.1%, a US$ 1,528.50 la tonelada; el zinc ganaba un 0.8%, a US$ 1,886.50; el níquel cedía un 0.1%, a US$ 11,310; el plomo subía un 1.1%, a US$ 1,722; y el estaño perdía un 1.5%, a US$ 14,280.