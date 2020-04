El cobre retrocedía desde máximos de casi tres semanas, mientras que los precios del aluminio caían el miércoles hasta su menor nivel en más de cuatro años, ante el derrumbe de la demanda causado por la pandemia de coronavirus y las expectativas de un importante superávit del metal este año.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía 0.8% a US$ 5,000.5 por tonelada, después de haber terminado el martes en US$ 5,045 la tonelada, cerca de su máximo nivel desde mediados de marzo.

Los mercados de metales industriales están observando de cerca la actividad económica de China, el mayor consumidor mundial de estos insumos básicos, en busca de señales en torno a los suministros y la demanda.

Se espera que los nuevos créditos bancarios en China hayan repuntado en marzo desde el fuerte descenso de febrero, de acuerdo a un sondeo de Reuters, ya que las autoridades continúan instando a los prestamistas a ayudar a financiarse a las empresas afectadas gravemente por la crisis de coronavirus.

Por su parte, el aluminio referencial a tres meses en la LME bajaba 1.2% a US$ 1,459.5 la tonelada, una caída del 20% desde el 22 de enero. Los precios del metal utilizado en el transporte y el empaquetado tocaron previamente los US$ 1,457.50, un piso desde enero del 2016.

“El aluminio tiene uno de los peores fundamentos en el complejo de metales básicos; mientras más se extienden las cuarentenas, peor luce el escenario”, dijo un gestor de fondos. “Ya se espera un fuerte superávit, las cifras posiblemente se revisarán al alza”, agregó.

Analistas esperan que la demanda de aluminio se contraiga en 2020 después de años de crecimiento, mientras que la producción sigue incrementándose, dejando al mercado con un exceso de oferta de millones de toneladas.

Entre otros metales básicos, el zinc bajaba 1% a US$ 1,904 la tonelada; el plomo perdía 1.3% a US$ 1,713 la tonelada, el estaño cedía 0.1% a US$ 14,608 la tonelada; y el níquel ganaba 0.2% a US$ 11,497 la tonelada.