Cobre rebota por medidas de estímulo y preocupación sobre suministros

Los precios del cobre rebotaban el martes alentados por la nueva ola de estímulo en Estados Unidos y preocupaciones sobre el suministro por el coronavirus.

A las 1100 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) trepaba un 3.5%, a US$ 4,793 la tonelada, y el contrato más comerciado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (ShFE) cerró con un alza del 4.3%, a US$ 38,200 yuanes (US$5,400.67) la tonelada.

“Están apareciendo restricciones del suministro, pero tendría que cerrar todo Chile y el centro de África para retirar una oferta de cobre suficiente para igualar la potencial caída que estamos viendo en la demanda”, comentó.

Recordemos que, Chile es el mayor productor mundial de cobre, con cerca de un tercio de la extracción minera global.

Los metales industriales se unieron a los mercados financieros en general y rebotaban después de que la Reserva Federal ofreció una compra ilimitada de bonos, inyectando más liquidez de dólares en la economía mundial.

También respaldaba al precio de los metales básicos un aumento de los cierres relacionados con el virus en países productores, ya que generará una producción minera más débil.

No obstante, la consultoría independiente Robin Bhar dijo que, por el momento, el colapso de la demanda contrarrestaba por mucho los cierres de minas.

El aluminio a tres meses era el que presentaba un peor desempeño en la LME, con un avance del 0.5%, a US$ 1,569 la tonelada.

En otros metales básicos, el níquel subía un 2.6%, a US$ 11,165 la tonelada; el zinc ganaba un 2%, a US$ 1,855; el plomo avanzaba un 1.5%, a US$ 1,637.50; y el estaño trepaba un 4.6%, a US$ 13,860.