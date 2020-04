Los precios del cobre caían el viernes junto a la mayoría de los metales industriales, debido a que la incertidumbre sobre cuánto daño causaría la pandemia del coronavirus en la demanda mantenía a los inversores al margen.

Operadores y gerentes de fondos tenían dificultad para calcular qué sería mayor, si la pérdida de demanda debido a los cierres de la industria en muchas áreas o si la menor producción debido a los cierres de minas.

“Hay tantos múltiplos de (factores) desconocidos ahora y el mercado está intentando asimilarlos todos”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas en Saxo Bank en Copenhague.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0.2% a US$ 4,886 por tonelada, manteniéndose muy por sobre un mínimo de cuatro años de US$ 4,371 que tocó hace dos semanas.

El cobre en Londres se dirigía a marcar un alza semanal de cerca de un 2%, su primera alza en seis semanas después de que datos manufactureros mejores que lo esperado en China impulsaron a los precios en días previos.

“El cobre ha recibido muchas noticias malas en el mentón sin ver una mayor debilidad, así que siento que a menos que veamos una nueva caída significativa del mercado bursátil, se dirige a poner a prueba el nivel psicológico de los US$ 5,000”, agregó Hansen.

Los bajos precios del cobre y las cuarentenas en grandes proveedores para contener la propagación del virus han generado preocupaciones sobre interrupciones de los suministros de cobre, utilizado en los sectores de construcción, energía y manufacturas.

Entre otros metales básicos, el plomo caía un 1.1% a US$ 1,680.50 por tonelada; el estaño perdía un 1.2% a US$ 14,205 por tonelada; el aluminio bajaba un 0.1% a US$ 1,489; el níquel retrocedía un 0.6% a US$ 11,245 la tonelada y el zinc descendía un 0.7% a US$ 1,874.