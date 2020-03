Los precios del cobre bajaban el martes hacia su menor nivel en 40 meses, ya que el deterioro de la demanda alimentaba estimaciones de un superávit global, mientras que grandes volúmenes del metal llegaban a los almacenes en Londres.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía 1.3% a US$ 5,221 la tonelada a las 1130 GMT. Los precios del metal usado en la construcción y las manufacturas tocaron el lunes los US$ 5,182.50, su menor nivel desde noviembre del 2016.

“El mercado estaba esperando suministros de cobre bien equilibrados, pero el declive de la demanda implica que probablemente veremos superávits significativos”, dijo un operador de materias primas.

“Para restaurar cierto tiempo de equilibrio necesitamos moderación en el lado de los suministros y eso podría no ocurrir sin precios bajos”, declaró.

La actividad económica en el principal consumidor de cobre, China, y de otras grandes economías, se ha visto diezmada por las medidas restrictivas para detener la pandemia de coronavirus, que hasta ahora ha causado más de 7,000 muertes.

Los inversores consideraron que las acciones de la Reserva Federal y de autoridades de Japón, Australia, Nueva Zelanda y otras economías importantes fueron insuficientes para suavizar el impacto de la propagación del virus en el mundo, luego de que muchos países se vieron forzados a declarar cuarentenas.

Un sondeo de Reuters publicado en enero mostró que el mercado esperaba un déficit de 160,000 toneladas de cobre este año, una fracción de la demanda mundial, que se estima en cerca de 24 millones de toneladas en 2020. Pero analistas han dicho que estas cifras deben ser revisadas, aunque no hasta que se puedan medir adecuadamente los daños a la economía y la demanda.

Los últimos datos muestran que las existencias de cobre en los almacenes de la LME saltaron en 40,600 toneladas a 220,325 toneladas.

Entre otros metales industriales, el aluminio bajaba 1.4% a US$ 1,651 la tonelada; el zinc perdía 0.9% a US$ 1,924 la tonelada, el plomo cedía 0.9% a US$ 1,709 la tonelada, el estaño se derrumbaba 5.2% a US$ 14,510 y el níquel subía 0.2% a US$ 11,955 la tonelada.