Cobre baja por impacto en la demanda pese a medidas de estímulo en Estados Unidos

Los precios del cobre bajaban el jueves, ya que la volatilidad de los mercados y el impacto sobre la demanda en los metales por la pandemia de coronavirus, opacaban el impulso generado por el masivo paquete de estímulo acordado en Estados Unidos.

A las 1210 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 1.3%, a US$ 4,829 la tonelada. El metal, usado como una medida de salud económica, ganó cerca de un 5% en las dos últimas sesiones.

El Senado estadounidense respaldó un programa de US$ 2 billones que busca ayudar a los trabajadores desempleados y a las industrias afectadas por la pandemia de coronavirus. No obstante, esto no fue suficiente para impulsar al alza los precios del metal rojo.

“Mientras las medidas para contener el virus sigan vigentes en gran parte del mundo no hay nada que puedan hacer las autoridades para revertir las pérdidas en los precios del cobre”, dijo Kieran Clancy, de Capital Economics. “Ese estímulo solo empezará a impulsar la demanda del cobre más adelante, cuando se levanten las medidas”.

Por su parte, la estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el miércoles que suspenderá temporalmente la construcción de algunos proyectos como medida para contener la propagación del coronavirus en el país.

El aluminio en la LME operaba estable a US$ 1,538 la tonelada tras tocar su mínimo desde 2016, a US$ 1.528.

Entre otros metales básicos, el zinc ganaba un 0.6%, a US$ 1,847 la tonelada; el plomo mejoraba un 1.3%, a US$ 1,666; el estaño cedía un 2%, a US$ 4,020; y el níquel operaba con escasos cambios, a US$ 11,290.