Los futuros del crudo referencial Brent llegaron a superar brevemente los US$ 33 eel viernes, ante el aumento de la esperanza de un nuevo acuerdo global que rebaje el suministro petrolero.

A las 10:37 GMT, los futuros del Brent trepaban US$ 2.71, o un 9.05%, a US$ 32.65 el barril, después de haber alcanzado los US$ 33.05.

El Brent llegó a dispararse un 47% el jueves, en su mayor ganancia porcentual diaria jamás registrada, y cerró con un alza del 21%, cerca aún de la mitad de los US$ 66 a los que cotizaba a fines de 2019.

Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) también volvieron a territorio positivo, mejorando US$ 1.21, o un 4.78%, a US$ 26.43 el barril, después de avanzar un 24.7% el jueves.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que intervino para lograr un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita que llevará a un drástico recorte de suministros de petróleo, para estabilizar un mercado gravemente impactado por el coronavirus.

En tanto, el grupo de exportadores de petróleo OPEP está debatiendo un recorte de suministros globales de crudo de 10 millones de barriles por día (bpd), dijo el viernes una fuente del cartel, y añadió que cualquier disminución adicional debería incluir a países fuera de la alianza.

Los precios del crudo se desplomaron un 65% en el primer trimestre, ante el derrumbe de la demanda provocado por el coronavirus e iniciativas de Riad y Moscú para inundar el mercado tras el fracaso el mes pasado de un intento de extender un pacto de suministro previo.

Arabia Saudita podría reducir su bombeo a unos 8.5 millones de bpd, pero es probable que sea reacio a bajar más por su deseo de mantener la producción de gas asociada. Por su parte, Rusia podría buscar un alivio de las sanciones de Washington, dijo Helima Croft, de RBC Capital Markets.