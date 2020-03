Cobre retrocede ante propagación de coronavirus

Los precios del cobre, el aluminio y otros metales industriales se desplomaban, ya que la propagación del brote del coronavirus fuera de China amenazaba con impactar en el crecimiento económico y en el consumo de metales.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.4%, a US$ 5,654 la tonelada. Los precios del metal han perdido un 11% desde mediados de enero.

El contrato más activo del aluminio en la Bolsa de Futuros de Shanghái (ShFE) tocó su mínimo en 41 meses, con un desplome de hasta el 0.8%, a 13.020 yuanes (US$ 1,872.14) la tonelada.

Los inventarios de metal en China se acumulaban esta semana, poniendo de manifiesto la persistente debilidad de la demanda en el mayor consumidor mundial de metales en medio del brote del coronavirus.

En los almacenes aprobados por la ShFE, las existencias de cobre treparon un 11,1% desde la semana previa, a 345.126 toneladas, su máximo desde abril de 2016.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME cedía un 0.4%, a US$ 1,713 la tonelada; el níquel bajaba un 0.4%, a US$ 12,840; el zinc perdía un 0.3%, a US$2,005.50; el plomo subía un 0.1%, a US$ 1,836; y el estaño restaba un 0.4%, a US$ 16,950.

Mientras aumentaban los casos en Estados Unidos y otras partes, una previsión del Banco de Desarrollo Asiático indicó que las pérdidas financieras mundiales podrían ser de entre US$ 77,000 millones y US$ 347,000 millones.