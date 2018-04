Conoce las movidas financieras de esta semana

- / -

Foto 9 | Bancos pugnan por captar US$ 10,000 mlls. de cuentas sueldo. La competencia de las entidades financieras por atraer nuevos clientes no solo se da por los créditos sino también en el mundo de los depósitos. Así, con la economía creciendo moderadamente, los bancos están poniendo énfasis en captar los ahorros de los trabajadores formales. Con ese objetivo se viene acentuando la oferta bancaria de las llamadas cuentas sueldo, con beneficios y promociones atractivos para los clientes, coincidieron en señalar ejecutivos del sector. Al cierre del 2017, las cuenta sueldo representan el 45% del total del ahorro regulado en los bancos (US$ 24,200 millones), según Scotiabank. Es decir, a esa fecha había unos US$ 10,000 millones en las cuentas de haberes (Foto: Andina).