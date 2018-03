Conoce las movidas financieras de esta semana

- / -

Foto 7 | Seis de cada 10 no tienen ahorro o tarjeta por falta de ingresos. Las cuentas de ahorro y las tarjetas de débito se están convirtiendo en las principales herramientas para permitir el acceso de más peruanos al sistema financiero. Así, un 32.6% de personas mayores de 18 años indicó que usó cuentas de ahorro y un 28.6% que contaba con tarjeta de débito, al cierre del tercer trimestre del 2017, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Hay una tendencia creciente en el porcentaje de personas que tiene cuenta de ahorros y tarjeta de débito, destaca la Asociación de Bancos (Asbanc). Sin embargo, existen factores estructurales que limitan la profundización financiera, y que deben ser atacados mediante la reducción de la pobreza, promoción de la inversión y empleo, y la busca de una mejor distribución de ingresos, sostiene. Y es que, según la Enaho, el 62% de encuestados indicó que no tiene una cuenta o tarjeta bancaria por no poseer los ingresos suficientes para contar con esos productos. Apenas un 27.7% menciona que no le interesa o no necesita estos productos, y 3.4% desconfía del sistema financiero (Foto: Andina).