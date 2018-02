Conoce las movidas financieras de esta semana

- / -

Foto 2 | Asbanc advierte riesgos de invertir en criptomonedas. Los precios de las monedas virtuales o criptomonedas, como el bitcoin, tienen una altísima volatilidad, señaló la Asociación de Bancos (Asbanc). Así, esta volatilidad está siendo impulsada por las regulaciones impuestas en algunos países para limitar la expansión y uso de criptomonedas, como en el caso de China, que prohibió las emisiones de ICO (oferta inicial de criptomonedas), i ndicó A sba nc. Además, los comentariosnegativos de personas influyentes generan fuertes caídas en los precios de estos activos, señaló el gremio bancario. 70% retrocedió el precio del bitcoin, entre el 17 de diciembre del 2017 y el 4 de febrero del 2018, al pasar de los US$ 19,926 (máximo histórico) a los US$ 6,111. El bitcoin cotizó ayer en US$ 9,915 (Foto: Andina).