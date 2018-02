Conoce las movidas financieras de esta semana

- / -

Foto 9 | SBS exhorta a Fonafe a una urgente reestructuración de Agrobanco para evitar cierre. La situación del banco agrario es crítica y requiere ser resuelta a la brevedad, enfatizó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Por ello, pidió a Agrobanco y a su accionista (Fonafe) que tomen medidas urgentes de aporte de capital y acciones para revisar el modelo de negocio, de costos y políticas de crédito. En tanto no se resuelvan estos aspectos, el banco estatal tiene restricciones para tomar nueva deuda (líneas), indicó la superintendente Socorro Heysen. “La SBS lo que hace, primero, es supervisión, asegurar que la entidad sea sostenible, pedirle capital; y luego, si no funciona, toma las acciones administrativas de sanciones o las acciones que le da la ley con respecto a la salida del mercado de una institución que no es sostenible”, advirtió. “Por eso, lo que quiero hacer es invocar a Fonafe a una toma de decisiones con sentido de urgencia respecto de este problema”, agregó en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Una entidad supervisada por la SBS tiene que cumplir los requerimientos patrimoniales, de liquidez y otros de la ley de bancos; de no hacerlo, se gatillan causales legales y a la SBS solo le queda actuar, recalcó (Foto: Andina).