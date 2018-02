Conoce las movidas financieras de esta semana

- / -

Foto 2 | BanBif se alía con dos fintech para potenciar su transformación digital. La transformación digital es crucial para los bancos, que están en carrera para digitalizar al 100% sus operaciones. En ese escenario, las fintech han pasado de ser potenciales adversarios a inminentes aliados. BanBif, el quinto banco más grande del sistema, está trabajando en alianzas con dos fintech locales para desarrollar innovaciones en sus productos que deberían salir este año, reveló el gerente general de la institución, Juan Carlos García Vizcaíno. “Estas fintech nos pueden brindar otras ventajas competitivas que nosotros no tenemos por el momento”, comentó. A diferencia de otras instituciones, que son más masivas, BanBif se enfocará en profundizar las relaciones con sus clientes, indicó. “Tenemos un buen número de clientes y queremos reforzar esas relaciones para convertirnos en su banco principal. No queremos muchos clientes sino buenos clientes”, enfatizó. En tal sentido, dijo que su estrategia no estará enfocada en una guerra de tasas. “No necesariamente vamos a ser el banco más barato porque no tenemos necesariamente el tamaño o el balance para eso, pero sí somos competitivos en precios”, precisó (Foto: Andina).