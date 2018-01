Conoce las movidas financieras de esta semana

- / -

"Se reactivan pedidos de leasing y demanda de maquinaria usada, como nunca antes", dijo Craig Smith, presidente y gerente general de SIGMA SAFI. Sigma es una de las mayores sociedades administradoras de fondos de inversión. Afirma que en este año serán pacientes con su revalorizado fondo de infraestructura y agresivos con sus fondos de leasing operativo. Revela planes sobre sus negocios inmobiliarios y hace un deslinde sobre la participación de Sigma en Rutas de Lima.

¿Qué se viene para su fondo de infraestructura?

Tenemos un par de inversiones en camino; queremos aumentar nuestra exposición en algunos parques (eólicos).

¿Aumentarán este fondo de US$ 250 millones?

No, aún tenemos para tomar, tenemos liquidez porque el fondo, que viene del 2012, se ha revalorizado con las inversiones ya hechas, y la fase de inversión está por concluir. Ahora estamos cosechando. Hemos desinvertido de algunos como la línea de transmisión de Abengoa y seguimos trabajando la central termoeléctrica Fenix Power, parques eólicos y Rutas de Lima. Todas están muy bien y tenemos muchas posibilidades de deshacernos, de vender portafolio; hay interesados. La salida no va a ser tan difícil. Tenemos años para desinvertir y luego levantar un nuevo fondo para inversiones nuevas (Foto: Andina).