Ha llegado el momento de comprar oro, dice unos de los gestores de riqueza más destacados del mundo, que está subrayando las perspectivas para el metal amarillo ante las pérdidas del valor refugio frente al dólar en las últimas semanas por la convulsión de los mercados.

“Cuando pienso en lo que compraría aquí y ahora, compraría oro”, dijo Wayne Gordon , responsable ejecutivo de materias primas y divisas de la unidad de gestión patrimonial de UBS Group AG, a Bloomberg TV. Los precios subirían en un período de tres a seis meses, según Gordon.

Se prevé que el metal amarillo registre pérdidas semanales consecutivas por primera vez desde setiembre después de que el dólar alcanzase un récord, aunque su caída se redujo el viernes cuando los inversores hicieron ajustes antes las perspectivas para la economía mundial, la propagación de la enfermedad y una política monetaria más flexible.

Con las profundas pérdidas en activos de riesgo este mes, algunos inversores se han visto obligados a vender oro para recaudar efectivo. Un patrón similar -pérdidas en momentos de extrema tensión del mercado- se observó en los lingotes dorados al comienzo de la crisis financiera mundial de finales del 2008, antes de que llegara a su punto máximo en el 2011.

El oro “proporcionó lo que debe en tiempos de crisis, una forma de seguro para cobrar cuando se requería liquidez”, manifestó Peter Grosskopf , responsable ejecutivo de Sprott Inc., en un comentario, refiriéndose a movimientos recientes. Es uno de los primeros valores en cambiarse por efectivo cuando se reduce el apalancamiento, y los inversores a largo plazo que no estén sujetos a presiones de margen serán recompensados por tener oro en este momento, manifestó.

El oro cotizaba a un 2.3% al alza a US$ 1,505.21 la onza a las 9:45 a.m. mientras que el Bloomberg Dollar Spot Index caía después de un rally de ocho días. El metal ha caído un 1.6% esta semana tras un descenso del 8.6% la semana pasada, el mayor descenso desde 1983. A principios de este mes, superó los US$ 1,700 para alcanzar el nivel más alto desde el 2012.

Dadas las medidas de expansión cuantitativa adicional de bancos centrales “deberíamos ver un dólar más débil en los próximos 12 meses”, dijo Gordon. “Además de ello, veremos que las tasas reales vuelven a territorio negativo“, señaló, y agregó: “Esa será una fuerza potente para el oro”.