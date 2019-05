Compre bitcoin, dice analista que anticipó caída a final del 2018

El bitcoin se encuentra en medio de una recuperación sostenida y los inversores deberían aprovechar la debilidad reciente para comprar la moneda virtual, según el estratega técnico de Fundstrat, Robert Sluymer. La mayor criptomoneda del mundo subió el viernes al nivel más alto desde noviembre.

"Use las retiradas pendientes para continuar acumulando bitcóin en el segundo trimestre en previsión a un rally en el segundo semestre más allá de la resistencia de los 6,000", escribió Sluymer en un comentario el 2 de mayo.

El analista anticipa un repunte del bitcóin de su media móvil de 200 semanas y la ruptura de su rango de negociación del primer trimestre como "la etapa temprana de un proceso de recuperación a más largo plazo".

El bitcoin llegó a ganar un 5.9% a US$ 5,724.57 y recortaba el avance a un 4.9% a las 10:10 a.m. en Londres, de acuerdo con precios compuestos de Bloomberg. El salto del 55% en el 2019 ha contagiado a otras monedas digitales. Ether ha subido un 26%, y Litecóin ha aumentado su valor en más de dos veces.

Sluymer advirtió a mediados de noviembre, cuando el bitcoin cotizaba alrededor de US$ 5,500, que el activo había sufrido un "daño técnico importante" que podría tardar meses en repararse.

Durante las siguientes semanas, el bitcóin llegó a deslizarse a US$ 3,136.04. En febrero, Sluymer advirtió que la posición técnica en el espacio criptográfico todavía era débil. El bitcóin no recuperó el nivel de los US$ 5,000 hasta principios de abril.

Fundstrat fue uno de los primeros impulsores en el análisis de las criptomonedas y desarrolló sus propios índices.

El compañero de Sluymer y cofundador de Fundstrat, Tom Lee, es considerado un alcista del bitcoin. Lee comenzó el 2018 con un precio objetivo de final de año de US$ 25,000, antes de abandonar finalmente el plazo para sus predicciones en diciembre, cuando la criptomoneda cotizaba en un rango de entre US$ 3,000 y US$ 4,000.

Lee dijo en marzo que ve el 2019 como un año en el que el mercado puede lograr una mejor relación riesgo-beneficio.

"Es prematuro concluir que el bitcoin no volverá a probar el soporte cerca de los US$ 4,300, pero alentamos a los operadores e inversores a permanecer centrados en el desarrollo del perfil técnico alcista a largo plazo", escribió Sluymer. "En pocas palabras: utilice la debilidad reciente para acumular".