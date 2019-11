Es posible que pronto los productores petroleros estadounidenses en apuros lleguen al punto en el que comprar a un rival sea más barato que perforar nuevos pozos, según RS Energy.

“Está cerca, lo cual es algo sorprendente”, dijo el martes Dane Gregoris , vicepresidente sénior de RS, en la conferencia sobre energía Play-by-Play de la empresa, realizada en Houston. “Cuando los operadores se acercan a esa línea, si lo hacen, es cuando comienza a volverse realmente interesante para las adquisiciones”.

Gregoris se refirió a la posible adquisición de pozos que ya están operando y cuya producción está disminuyendo a un precio relativamente bajo. Mencionó a Whiting Petroleum Corp. como ejemplo: la compañía con sede en Denver cotiza a un valor de negocio de cerca de US$ 40,000 por cada barril de petróleo que produce por día, señaló Gregoris. Para algunos pequeños productores, puede costar entre US$ 25,000 y US$ 35,000 agregar un barril diario de producción mediante la perforación de nuevos pozos, añadió.

Los productores independientes de petróleo y gas han experimentado un descenso de sus valores de mercado a medida que los inversionistas abandonan el sector en busca de ganancias. El índice S&P Oil & Gas Exploration and Production ha caído 38% en el último año.

Una gran cantidad de inversionistas y analistas han pedido una consolidación en toda la industria para ayudar a reducir costos, pero algunos acuerdos recientes han recibido críticas por ser demasiado costosos. A principios de esta semana, Callon Petroleum Co. rebajó la prima propuesta que pagará en su adquisición de Carrizo Oil & Gas Inc. después de la presión del fondo de cobertura Paulson & Co.

En caso de que las valoraciones de los productores experimenten un descenso por debajo del costo que implica para algunas compañías la perforación de nuevos pozos, el potencial para una mayor negociación “establece un piso en términos de precios de activos”, indicó Gregoris. “Todavía no estamos a ese punto, pero algunas firmas se están acercando bastante”.