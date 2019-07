Precios de metales industriales suben ante posible negociación para resolver guerra comercial

Los precios de los metales industriales subían el miércoles, después de que negociadores estadounidenses y chinos abrieron una nueva ronda de conversaciones, elevando las esperanzas de que concluya una guerra comercial que dura ya un año.

La pugna entre Washington y Pekín ha presionado con fuerza a la baja los precios de los metales, ya que los inversores esperan un crecimiento económico y una demanda por los metales más débil.

A las 09:20 (GMT), el níquel referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.4%, a US$ 12,880 la tonelada, tras tocar los US$ 12,970, su cota más elevada desde el 17 de abril.

No obstante, la debilidad del suministro y de los fundamentos de la demanda implican que es probable que los precios del metal usado para fabricar el acero inoxidable bajen a US$ 11,000 para fines de año, según Ross Strachan, analista de Capital Economics.

"La demanda es muy pobre y las ventas de autos siguen bastante débiles", declaró.

Los inversores están atentos al testimonio que prestará ante el Congreso estadounidense el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a las 14:00 (GMT). Los precios de los metales podrían caer si Powell se refiere a un retraso en los recortes de las tasas de interés.

Funcionarios comerciales de Estados Unidos y China mantuvieron una conversación telefónica "constructiva", según el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, en el comienzo de una nueva ronda de conversaciones.

En otros metales básicos, el cobre ganaba un 1.3%, a US$ 5,888 la tonelada; el aluminio avanzaba un 0.7%, a US$ 1,833; el zinc mejoraba un 1%, a US$ 2,386.50; y el plomo subía un 1.2%, a US$ 1,944.50. El estaño era el único que presentaba pérdidas, con una leve merma del 0.1%, a US$ 18,200 la tonelada.