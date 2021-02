Las actuales restricciones horarias y de focalización han generado que el comercio electrónico en el país opere al 60% de su capacidad, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE). Esta limitación ha causado demoras en la entrega de productos adquiridos en plataformas virtuales, reclamos e incomodidad por parte de los usuarios. Además, incurre en sobrecostos y disminuye la competitividad.

“El operador logístico no recoge mercadería todo el día de las tiendas. Lo que hace es coordinar, hacer el recojo por la noche y utilizar toda la madrugada para planificar, para que así, a primera hora del día siguiente, empiece a repartir. Eso baja los costos y optimiza los tiempos. El problema es cuando se corta el día”, explica Helmut Cáceda, presidente de CAPECE.

Según el ejecutivo, entre la cuarentena del año pasado y esta no ha habido un aprendizaje por parte del Ejecutivo de cómo ha evolucionado el comportamiento del consumidor y de la importancia del comercio electrónico como aliado para combatir al virus.

¿Qué ha pasado?

Cáceda exhorta al Ejecutivo a que el delivery funcione las 24 horas, a nivel nacional y para todos los sectores, tal como es permitido para restaurantes y farmacias. “Los operadores logísticos del país tienen la capacidad de atender 280 mil entregas por día. Esto hace que ayudemos a que casi dos millones de familias a la semana permanezcan en casa, comprando de forma segura sin exponerse al COVID-19”, revela el ejecutivo.

“En el Día de San Valentín hubo una explosión en la demanda por el canal online. Pero el sistema de entregas colapsó debido a las restricciones para el comercio electrónico. Esto no solo genera una ola de reclamos y que la experiencia de compra online se destruya, sino que los comercios son los que se llevan la responsabilidad, y se exponen a denuncias y sanciones por la entidad reguladora”, cuenta el presidente de CAPECE.

También propone dar luz verde a los productos que no son de primera necesidad. “Van iniciar las clases, que se darán de manera virtual, y muchos estudiantes no se llegarán abastecer de laptops o computadoras para seguir sus clases, pues no son productos de primera necesidad”, agrega.

Propuestas

CAPECE propone soluciones a corto plazo para impulsar el comercio electrónico y la digitalización del país.

1. Comunicar a las diferentes direcciones del gobierno las conclusiones a las que lleguen las mesas de trabajo de CAPECE.

2. Formular una normativa adecuada para el transporte y los servicios logísticos que incluya a todos los sectores a nivel nacional.

3. Crear una mesa de trabajo multisectorial con las áreas competentes de los ministerios de la Producción, del Interior, de Transportes y Comunicaciones, y de Comercio Exterior y Turismo para compartir aprendizajes y crear normativas.

4. Usar el nuevo código postal peruano de manera obligatoria.

5. Fiscalizar a las empresas que brindan servicios sin permisos o protocolos de bioseguridad.

6. Considerar a los repartidores dentro del plan de vacunación, dada la alta exposición que tienen al COVID-19.

7. Rescatar y promocionar de manera más eficiente los alcances del Decreto de Urgencia N° 010-2019, que modifica la Ley Nº 30309, que beneficia a las empresas que inviertan en investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica (I+D+i) con la deducción de hasta 175% del Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre del 2022.

8. Los concesionarios postales deben tener preferencia por parte de las empresas de transporte, tanto en la admisión como en la programación de despacho a provincia.