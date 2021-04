Las compras online han tenido un crecimiento preponderante a raíz de la pandemia y se espera que esta semana, en la que se lleva a cabo el Cyber Wow, crezcan más del doble. José Salazar, CEO de First Courrier, revela que el comercio electrónico mueve, en una semana promedio, alrededor de S/ 180 millones. Durante la semana del Cyber Wow, del 19 al 23 de abril, proyecta que las ventas superen los S/ 360 millones.

“Los logísticos tienen que estar preparados para atender esta fuerte demanda. El año pasado este evento vendió S/171 millones. Y eso que no se encontraron activos los vuelos y hoteles”, precisa Salazar.

Las categorías con mayor demanda en el Cyber son zapatillas, tecnología (smartphones, laptops y televisores), artículos para el hogar (sofás, camas y refrigeradoras) y bicicletas. Lima es el principal destino de las compras online, al acaparar un 60% de las entregas. Le siguen Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura.

Ventas online en el Día de la Madre

El ejecutivo considera que esta semana se registrarían los picos más altos en ventas online en el primer semestre de este año, incluso superando a la campaña online del Día de la Madre.

Sin embargo, Salazar dice que las compras online por el Día de la Madre se podrían adelantar este año debido a las ofertas del Cyber Wow de esta semana y a la inmovilización social del domingo 9 de mayo.

“Si bien las ventas online en la semana el Día de la Madre tendrán un crecimiento (30%), estas no serán tan altas debido que el segundo domingo de mayo hay cuarentena y muchos retail no podrán atender ese día. Por ello, se adelantará las compras”, comenta el CEO de First Courrier.

Apunta, además, que los productos más demandados en el canal online serán restaurantes (delivery), alimentos, flores, moda, cosméticos y smartphones.