La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó cuatro propuestas que a juicio de su presidente, Gary Gensler, impulsarían la transparencia y la competencia. Las iniciativas abordan los aspectos profundos de cómo funciona el mercado de US$ 43 billones y abarcan todos los ámbitos, desde el enrutamiento de pedidos hasta los precios y las divulgaciones que los corredores deben hacer a los clientes.

Los planes de la SEC, que serán debatidos por los comisionados durante una reunión de la agencia, representan una respuesta directa a muchos de los problemas que se vieron exacerbados por la locura del comercio de acciones meme del año pasado. Durante el último año, los detalles de la iniciativa han sido una fuente de angustia significativa para la industria, ya que Gensler señaló que se avecinaban revisiones importantes.

El miércoles, el jefe de la SEC intensificó sus dichos. “Los mercados de hoy no son todo lo justos ni competitivos que podrían ser para los inversionistas minoristas cotidianos”, dijo Gensler antes de la reunión. En conjunto, los cambios de reglas serían las más significativas desde el 2005.

En términos generales, los planes podrían conducir a que se completen más pedidos de acciones en bolsas como Nasdaq y la Bolsa de Nueva York. En la actualidad, una parte importante de las transacciones minoristas está a cargo de corredores mayoristas como Virtu Financial Inc. y Citadel Securities, que pagan por el derecho a procesar transacciones de clientes de empresas como Charles Schwab Corp. y Robinhood Markets Inc.

Las acciones de Virtu cayeron hasta un 6.3% en las operaciones en Nueva York, la mayor caída intradiaria desde el 6 de setiembre, mientras que Robinhood bajó hasta un 4.4% antes de recuperarse.

Gensler ha criticado con frecuencia la modalidad que comúnmente se conoce como pago por flujo de órdenes debido a que crea conflictos de intereses para los corredores, y había mencionado su intención de prohibir la práctica. Mientras tanto, los corredores mayoristas como Virtu y Citadel han argumentado que es beneficioso para los operadores minoristas y que les permite obtener el mejor precio y realizar transacciones de manera eficiente.

En particular, la SEC no pedirá que se prohíba la práctica. En cambio, las propuestas requerirían que los participantes del mercado obtengan mediante subastas el derecho a procesar muchas órdenes en milisegundos. Ese requisito se aplicaría a la mayoría de las empresas creadoras de mercado y las principales bolsas de valores.

Otro cambio planificado consiste en que el regulador también quiere reducir las rebajas que los intercambios pueden ofrecer a los corredores en su propio intento por atraer más operaciones a esas plataformas. Los operadores de la plataforma tendrían que comenzar a dar a conocer públicamente sus tarifas por adelantado, en lugar de hacerlo después de los hechos en función del volumen dentro de un mes determinado.

La SEC estima que las subastas podrían ahorrar a los inversionistas minoristas US$ 1,500 millones.

Si se implementan, las subastas podrían afectar directamente a las empresas creadoras de mercado que han creado algoritmos y tecnología para procesar transacciones rápidamente y ofrecer lo que dicen que es el mejor trato para los clientes. Los cambios también alterarían los modelos comerciales existentes sobre las plataformas de intercambio, que cobran por los datos y el acceso a la negociación en ellas.

Las plataformas de negociación también tendrían que comenzar a permitir que las acciones se negocien con incrementos de precios más pequeños dentro y fuera de las bolsas. La medida, según la SEC, aumentaría la competencia para cumplir con los pedidos y reduciría los costos. La agencia también propone reducir otras tarifas, lo que podría generar más transacciones en las plataformas.

Una vez que la mayoría de los cinco comisionados de la SEC voten a favor de los cambios, lo que se espera que ocurra el miércoles, la agencia recibirá comentarios de ellos hasta marzo. Luego, el regulador tendrá en cuenta esas recomendaciones y escribirá una versión final que los comisionados deberán aprobar para que las regulaciones entren en vigencia.