Los precios del oro caían este miércoles e iban en camino a su mayor declive mensual desde noviembre del 2016, ya que los inversores se mantenían alejados a la espera de unos datos importantes sobre el mercado laboral en Estados Unidos y tras los comentarios de la Reserva Federal sobre el fin de los estímulos.

El oro al contado perdía 0.2% a US$ 1,758.50 la onza a las 1208 GMT, luego de haber tocado el martes su menor nivel desde el 15 de abril de US$ 1,749.20 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían 0.2% a US$ 1,759.40 la onza.

Los precios del lingote están marcando un descenso de 8% este mes, presionados por el cambio de discurso de la Fed en torno a un futuro ajuste de la política monetaria. Pero el metal amarillo finalizará el trimestre con un alza de 3%.

Los mercados de acciones se han sostenido a medida que la economía se recupera y “eso es algo que potencialmente podría ser un lastre para el oro”, dado que es considerado un activo refugio, dijo el analista de UBS, Giovanni Staunovo, y añadió que el lingote podría caer hacia US$ 1,600 la onza hacia fines del año.

Los inversores están aguardando el dato de creación de empleo en Estados Unidos durante el viernes, que debería ser sólido y podría presionar más a la baja al oro, dijo Staunovo.

Los mercados esperan que el Departamento del Trabajo reporte un aumento de 690,000 empleos en junio, en comparación con 559,000 puestos en mayo, de acuerdo a un sondeo de Reuters entre economistas.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.5% a US$ 25.86; mientras que el paladio perdía un 0.6% a US$ 2,694.29 la onza; y el platino bajaba 0.7% a US$ 1,059.46 la onza.