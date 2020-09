Normalmente, el combustible para aviones de pasajeros se encuentra entre los productos derivados del petróleo más caros, pero en una señal de estos tiempos tan extraños el coronavirus lo ha convertido en un componente de mezcla para un combustible de transporte generalmente más barato.

El queroseno de destilación directa, generalmente procesado en combustible para aviones, ahora se está utilizando para producir fuelóleo de muy bajo contenido de azufre (VLSFO, del inglés) para la industria naviera, en medio de una caída del consumo de las compañías aéreas.

Unas cantidades más altas de lo habitual de diésel y gasóleo de vacío también se están utilizando en el combustible de transporte.

El cambio, casi impensable hace solo un año, refleja la destrucción de la demanda que la industria de la aviación ha sufrido a raíz de la pandemia de COVID-19. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo no espera que los viajes aéreos recuperen los niveles previos al virus al menos hasta el 2024, por lo que el cambio podría ser una característica del mercado durante algún tiempo.

Los componentes del combustible para aviones se usaron para mezcla en abril y mayo en Singapur antes de volverse poco rentable, ya que los precios volvieron a recuperarse a una prima respecto al VLSFO, dijo Eugene Lindell, analista sénior de la consultora JBC Energy GmbH. Se está iniciando un cambio nuevamente después de que el combustible de aviación volviera a un descuento, señaló.

“Solo en una situación en la que la economía está devastada vemos componentes generalmente más caros canalizados directamente a VLSFO”, dijo Lindell.

Los precios del combustible para aviones en Singapur se desplomaron desde más de US$ 70 por barril en enero a cerca de US$ 20 a principios de mayo antes de recuperarse para negociarse alrededor de US$ 41, según datos de Bloomberg Fair Value. Los precios de caldera VLSFO en el centro petrolero de Asia están un 53% más bajos que a finales del año pasado, según muestran precios de Cocket Marine.

La destrucción de la demanda de combustible para la aviación y el transporte por carretera ha resultado en una mayor disponibilidad de mezcla de componentes para combustible de embarcaciones, dijo Unni Einemo , directora de la International Bunker Industry Association, en la conferencia Platts APPEC 2020 la semana pasada.

Si bien los problemas del combustible para aviones están resultando en unos precios más baratos para la industria del transporte marítimo, la mezcla puede plantear problemas. Casas comerciales y refinadores suelen comprar una variedad de combustibles de petróleo y destilados para mezclar en el combustible para los buques.

Sin embargo, el uso excesivo de queroseno puro puede reducir la temperatura a la que los combustibles prenden fuego, un riesgo grave para las embarcaciones.